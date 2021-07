Winkeliers Egmond aan Zee op woensdagavond geopend als alternatief voor braderie

Winkeliers in Egmond aan Zee openen de woensdagavonden (vanavond dus ook) van juli en augustus hun deuren. Hiermee hopen ze een alternatief te bieden voor de braderie, die volledig is afgelast in verband met de coronamaatregelen. "Menig winkelier zal zeggen: we hebben een moeilijke tijd achter de rug, we pakken wat we pakken kunnen", aldus Richard Kaandorp, bestuurslid van de lokale ondernemersvereniging, tegen NH Nieuws.

Tenminste vijfentwintig winkeliers doen mee aan de actie. "Anderen doen nog hun best om de planning rond te krijgen. We zitten natuurlijk al volop in het zomerseizoen en het is een beetje kort dag", vertelt Richard.

Horecagelegenheden op het Eymaplein en het Pompplein hebben extra terrassen staan en aan de boulevard staat het reuzenrad. "We kunnen nu geen braderie organiseren, maar als winkelstraat kunnen we wel iets extra's doen door op woensdagavond open te gaan."

Richard hoopt hiermee een extra toevoeging te bieden aan toeristen en dagjesmensen die toevallig in Egmond zijn. "Het biedt kansen en het is aan ons om daar een leuke invulling aan te geven."

Corona

De plaatselijke ondernemersvereniging BIZ heeft in de afgelopen maanden gezocht naar manieren om de braderie dit zomerseizoen te organiseren. Het bleek niet mogelijk dit in de huidige coronasituatie op een veilige, verantwoorde manier te realiseren. Daarom is door de braderiecommissie besloten de braderie voor het zomerseizoen 2021 af te gelasten.