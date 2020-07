Geen Egmondse zomerbraderieën meer: "We nemen bezorgde reacties serieus"

EGMOND AAN ZEE - De eerste zomerbraderie van het seizoen die afgelopen woensdagavond in Egmond werd gehouden, zal ook de laatste zijn. Dat hebben de ondernemersvereniging en dorpsbelangenbehartigers besloten. Een gebrek aan draagvlak, door de zorgen die leven bij inwoners, ondernemers en gasten, is daar de reden voor.

"Wij hebben als uitgangspunt 'Veilig en vertrouwd recreëren, verblijven en ondernemen'. Als we daar aan tornen, schieten we ons doel voorbij", zegt Sandy Dekker, voorzitter van de ondernemersvereniging.

Afgelopen woensdag vond voor de eerste keer weer de altijd populaire braderie plaats in de badplaats. Een verkleinde, met extra maatregelen om de 1,5 meter in acht te kunnen nemen. "De braderie verliep goed en de bezoekers hielden zich -grotendeels - aan de coronaregels."

Toch is besloten om het bij deze ene editie te laten. "Dat komt door de vele bezorgde en sentimentele reacties vanuit bewoners, ondernemers en gasten. Die nemen we serieus. Het was geen eenvoudige beslissing om te stoppen. We beseffen ook dat dit een pijnlijk besluit is voor een groep ondernemers die het in deze tijd heel moeilijk heeft."