Geen zomerbraderieën nu versoepelingen zijn teruggedraaid

Het zit de braderie in Egmond aan Zee niet mee. Vorig jaar werd er maar één braderie gehouden , en dit jaar zijn de populaire avondmarkten definitief afgelast. De organisatie ziet geen mogelijkheid de braderieën nog te organiseren nu de versoepelingen van evenementen zijn teruggedraaid vanwege corona.

Dat meldt de ondernemersvereniging BIZ Egmond aan Zee.

Volgens Richard Kaandorp van BIZ Egmond aan Zee was het een samenloop van omstandigheden die tot dit besluit hebben geleid. "Het heeft te maken met de oplopende besmettingscijfers, de maatregelen en de drukte op de braderie."

Kaandorp vertelt aan mediapartner Duinstreek Centraal dat de braderiecommissie lang bleef zoeken naar een manier om in het zomerseizoen op de woensdagen een braderie te organiseren. "Maar nu de cijfers weer oplopen, komt de veiligheidsregio met allerlei nieuwe eisen richting de gemeente, waar wij dan een oplossing voor moeten zien te vinden. Het wordt te ingewikkeld."

Als alternatief is aan de ondernemers in Egmond voorgesteld om van de woensdagavond een soort koopavond te maken waar, bij voldoende animo, extra food-kramen bij kunnen aansluiten. "Als de winkels op die avonden ook open zijn, hebben we de mensen écht iets te bieden."