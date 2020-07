Braderie Egmond aan Zee gaat door, ondanks toename coronapatiënten in gemeente

EGMOND AAN ZEE - De avondbraderie in Egmond aan Zee vanavond gaat vooralsnog door, maar wel in een heel uitgeklede versie. Het is de eerste editie van de toeristische trekpleister na een reeks gecancelde braderiën. "Als mensen het te vol vinden, moeten ze omkeren en weggaan", benadrukt organisator Richard Kaandorp tegen NH Nieuws. Gisteren werd bekend dat het aantal coronabesmettingen in de gemeente is toegenomen.

De opbouw in Voorstraat van de kustplaats begint over een uur. "De kramen, 25 in plaats van 80, komen alleen in het deel van de straat waar genoeg ruimte is. Een aantal lokale ondernemers hebben kramen, maar er zijn ook ondernemers van buiten af die kramen hebben", aldus Kaandorp.

Hij merkt dat het de afgelopen weken 's avonds in de straten uitgestorven is. "En we proberen op deze manier wat klandizie te genereren." Alle eerdere woensdagen in juni en juli van 2020 ging de braderie niet door vanwege de coronarisico's. Kaandorp gaat, na deze eerste avondbraderie, evalueren met de gemeente en andere ondernemers of het voor herhaling vatbaar is.

De gemeente Bergen (waar Egmond aan Zee onder valt) laat weten aan NH Nieuws zo nog een last minute-vergadering te hebben met de organisatie, maar zolang zij kunnen aantonen zich aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen houden de braderie door kan gaan.

Er worden wel extra boa's ingezet. De braderie is van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Coronabesmettingen in de regio

Uit gisteren gepresenteerde coronacijfers van het RIVM bleek dat in Noord-Holland Bergen eruit springt. Daar zijn vijf bewoners positief getest.

Op social media uiten inwoners van de kustplaatsen hun bezorgdheid over de toename van het aantal corona-besmettingen in de gemeente. Het is nu hoogseizoen voor de toeristensector en het is druk op straat in alle kustdorpen.