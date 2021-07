Eerste bussen weer op de Zaanse Schans, maar het zijn er 'nog weinig'

De eerste bussen met toeristen rijden weer richting de Zaanse Schans. Het is meer dan een jaar geleden dat de toeristische trekpleister voor het eerst flink last had van teruglopende bezoekersaantallen. Het aantal touringcars daalde met 25 procent, maar nu lijken de toeristen de klompen en molens weer mondjesmaat te vinden.

"Je ziet dat het parkeerterrein iets voller wordt", vertelt Maarten van der Meer. De directeur van de Stichting de Zaanse Schans geeft wel aan dat het aantal bussen wat richting de trekpleister komt nog heel weinig is. "Het is lager dan vorig jaar", doelt hij op het aantal bezoekers.

Het aantal auto's in de maand februari liep bij de Zaanse Schans terug met tien procent vergeleken met het jaar ervoor. "Ik denk dat de huidige piek niet helpt", licht Van der Meer toe. Van der Meer vermoedt dat mensen wel naar het buitenland gaan, maar toeristen komen niet naar ons kikkerlandje.

Hoop op herstel

Normaal tijdens de hoogtijdagen zijn er gemiddeld zo'n twee miljoen bezoekers per jaar. Dit beeld zal met het aantal oplopende coronabesmettingen nog even op zich laten wachten.

Het meest vervelende: "Je gaat van een slechte zomer een laagseizoen in. Je moet dus volhouden tot april volgend jaar. In de hoop dat het gaat herstellen."

De directeur benadrukt dat het niet alleen voor bedrijven zwaar is, 'maar ook voor de stichting.' Stichting de Zaanse Schans heeft in 2020 met een negatief resultaat het jaar afgesloten. Dat geldt ook voor de molens. "We hebben ondersteuning nodig, om het overeind te kunnen houden."

Onzekere tijden

De eerste bussen in het vizier zijn goed nieuws, maar het gevaar is nog niet geweken. Om te blijven bestaan is het voor de Zaanse Schans belangrijk dat de toeristen, net als Ariana Grande, de molens weer weten te vinden.