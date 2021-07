Besmettingen op sommige plaatsen verdubbeld, vaccinatiebus in Volendam succesvol

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen week ruim 1.500 mensen positief getest op corona. Vorige week was het aantal nog onder de duizend. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is nu weer het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing.

In de gemeente Purmerend zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 522 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 424 personen positief zijn getest op corona. Ter vergelijking: vorige week testte 278 mensen positief.



In Edam-Volendam blijft het aantal personen met corona een stuk lager. Per 100.000 inwoners zijn daar zo'n 387 personen positief getest. Dat zijn in werkelijkheid 140 geregistreerde besmettingen. Dit is wel verdubbeld ten opzichte van vorige week, want toen waren er 60 geregistreerde besmettingen in de dorpen. Het aantal besmettingen is dan wel gestegen, tot doden of ziekenhuisopnames heeft het deze week (nog) niet geleid.

Veel jongeren

Volgens GGD Zaanstreek-Waterland is de leeftijdsgroep 10 tot en met 28 jaar goed voor 75 procent van de besmettingen. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zonder afspraak een prik halen in de vaccinatiebus. In drie dagen hebben 440 inwoners een coronavaccin in de bus gehaald. Volendam heeft door het succes een tweede vaccinatiebus erbij gekregen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: