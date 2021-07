Vaccinatiebus succesvol in Volendam, tweede bus ingeschakeld

De opening van de vaccinatiebus in Zaandam en Volendam blijkt een succes. Vooral in Volendam zijn veel mensen bereid zich te laten vaccineren in de bus, waar je zonder afspraak terecht kan. De GGD Zaanstreek-Waterland besloot daarom tot een extra prikbus in Volendam om aan de grote vraag te voldoen. Sinds afgelopen zondag kunnen mensen daar terecht.

Van zondag tot en met dinsdag kunnen inwoners in Volendam zich zonder afspraak laten prikken aan de Parallelweg, van woensdag tot en met zaterdag kan dat bij de Vermiljoenweg in Zaandam.

Burgemeester Jan Hamming toonde zich daar woensdag bij de opening tevreden over. "Wat ons betreft is dit de toekomst", zei hij. "Dichtbij, zonder drempel, je kunnen laten vaccineren. Je zal zien dat we in het najaar hier nog meer in investeren. De komende tijd gaan we dat ook doen. De grote hallen waarin massaal gevaccineerd wordt zullen er dan uitgaan."

18-plussers kunnen in de bus kiezen tussen het Janssen-vaccin of BioNTech/Pfizer. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar en zwangeren krijgen BioNTech/Pfizer. Tot nu toe zijn 580 mensen uit Volendam gevaccineerd.

Wel weer afspraak bij testen

Bij het afnemen van een coronatest is er vanaf maandag wel weer een afspraak nodig in Purmerend en Zaandam. "Door de toenemende drukte lukt het nu niet altijd om klanten mét een afspraak op de afgesproken tijd te helpen", vertelde de testcoördinator op de website van de GGD Zaanstreek-Waterland. "Dat vinden we vervelend. We verbeteren onze dienstverlening als we werken op afspraak in deze drukke tijden."