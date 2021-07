Popster Ariana Grande viert huwelijksreis op de Zaanse Schans

Ariana Grande is hoogstwaarschijnlijk op huwelijksreis in Nederland en bracht de tijd met haar man, vastgoedmakelaar Dalton Gomez, door op de Zaanse Schans. Op Instagram laat de 28-jarige popster aan haar 250 miljoen volgers zien dat ze samen in de welbekende gele klompen zitten. Eerder deze week was de zangeres al in Amsterdam gespot.

Het is niet de eerste keer dat de popster Hollands glorie aan haar volgers laat zien. Zo waren de Beemsterse Shelly en haar moeder in de videoclip 'Stuck with U' te zien. Grande kondigt geen bezoeken aan, dus tot wanneer en/of de zangeres nog in Nederland is, is een raadsel.