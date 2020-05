Beemsterse Shelly samen met haar moeder in nieuwe clip van Justin Bieber en Ariana Grande

MIDDENBEEMSTER - Het zal je maar gebeuren. Je stuurt voor de gein een leuke video van jou en je moeder in op Twitter, om in een videoclip van Justin Bieber en Arina Grande te komen, en dan kom je er uiteindelijk nog echt in voor ook! Het gebeurde bij de 16-jarige Shelly uit Middenbeemster.

Voor de nieuwe videoclip van het nummer 'Stuck with U' van de Amerikaanse popsterren Justin Bieber en Ariana Granda, konden fans filmpjes insturen met hun moeders. Het nummer was een speciale Moederdag-editie.

Shelly is een grote Ariana Grande-fan en maakte met haar moeder een leuke video en plaatste deze op Twitter. "We kregen opeens een privéberichtje op Twitter dat er de 'mogelijkheid' was dat we in de videoclip voorkwamen", vertelt Shelly aan NH Nieuws.

Ze hadden nooit verwacht écht in de clip voor te komen, totdat ze samen met haar moeder de clip voor de eerste keer zag. "We dachten eigenlijk al dat we er niet meer in voor kwamen. Totdat we bijna aan het einde van de video onszelf links in beeld zagen en schrokken."

Op 3:13 zijn de twee omhelzend te zien. Tekst gaat door onder video.