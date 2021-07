Dijklander Ziekenhuis wil nieuwe stiltekamer in Purmerend na succes in Hoorn

Er is een nieuwe stiltekamer nodig in het Dijklander ziekenhuis in Purmerend en daar is een flink bedrag voor nodig. De stiltekamer is een plek om tot rust te komen in een overvol ziekenhuis. In Hoorn wordt de kamer al gebruikt en met de recente verbouwing in Purmerend is de kans aangegrepen om ook hier wat nieuws te realiseren.

Bekijk in 1,5 minuut hoe de stiltekamer in Hoorn werkt - NH Nieuws

De stiltekamer in het ziekenhuis in Hoorn wordt geregeld bezocht, merkt geestelijk verzorger Annemieke Kuin. Ze geeft patiënten, maar ook medewerkers, mentale begeleiding. Bijvoorbeeld bij het verwerken van goed of slecht nieuws. "Het lijkt soms dat er niemand zit, maar we zien aan de berichten achter ons dat er veel mensen zijn die wat achterlaten. Dat er mensen zijn die een kaarsje aansteken. Ook op de momenten dat wij het niet zien." De ruimte is 24 uur per dag te bezoeken.

Steun tijdens corona

In de zwaarste coronaperiode kwam de kamer ook goed van pas. Kuin: "Er was heel beperkt bezoek mogelijk. Dan was dit toch een plek waar mensen heen konden om een kaartje op te steken of een bericht achter te laten voor familie."

Voor de nieuwe plannen in Purmerend ligt er een ontwerp klaar. "Het plan ligt er en het ontwerp is klaar, maar nu hebben we het geld nodig om ook te realiseren", zegt de geestelijk verzorger. Daarvoor wordt gekeken naar de hulp van publiek en sponsoren.

55.000 euro

Het op te halen bedrag is fors: 55.000 euro is er nodig voor de inrichting van de kamer. Daar wordt de verlichting, het tapijt en het meubilair van betaald. Ook komen er verschillende kunstwerken, bij één daarvan kunnen ook berichtjes worden achtergelaten.

"Het ziekenhuis betaalt de helft, maar de inrichting kan niet uit het ziekenhuisbudget betaald worden", zegt Kuin. "Dat zijn speciale kosten waarvan de zorgverzekeraar niet automatisch zegt 'dat betalen we', omdat het niet direct ziektegerelateerd is. Maar voor ons is het wel heel belangrijk om een ruimte te creëren waar mensen zich prettig voelen."

Wie wil helpen kan hier terecht voor informatie.