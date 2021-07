Dijklander Ziekenhuis behandelde 1223 coronapatiënten: "We deden sprintend marathons"

Het Dijklander Ziekenhuis behandelde in 2020 in totaal 1.223 coronapatiënten. Dat blijkt uit het jaarverslag. Daarin kijkt het ziekenhuis terug op een ingrijpend jaar. "We deden sprintend een paar marathons achter elkaar, maar de saamhorigheid is nog steeds groot", aldus zorgmanager en crisiscoördinator Arjan Lindeboom.

Hij blikt onder meer terug op de eerste golf. Met een enorme piek aan patiënten, maar die wel relatief goed opgevangen kon worden. "We drukten als het ware op een noodknop, waardoor het hele bedrijf stilstond en alle focus op covid kwam te liggen. Tijdens de tweede en derde golf moesten we daarnaast de reguliere zorg in de lucht houden – terecht overigens, maar het was wel complex." Eerste ziekenhuis met ontvangsttent Lindeboom kijkt ook met trots terug op het handelen van het ziekenhuis, gelijk na de corona-uitbraak. "Half maart waren wij het eerste Nederlandse ziekenhuis dat de spoedeisende hulp tot covid-unit had omgebouwd met een triagetent (zie foto) voor de deur. Patiënten met covid, zonder covid en verdacht van covid werden bij binnenkomst meteen van elkaar gescheiden." Tekst gaat verder onder de foto

Hoeveel patiënten op de Intensive Care hebben gelegen en hoeveel er zijn overleden is niet bekend gemaakt. Volgens geestelijk verzorger Gert Toes was de impact op zorgmedewerkers met name tijdens de eerste golf enorm. "Patiënten op de intensive care overleden eenzaam en vaak heel snel. En omdat medewerkers uit het hele ziekenhuis voor de covid-zorg werden ingezet, deden ze vaak werk dat ze niet gewend waren, wat sommigen een onveilig gevoel gaf.” Van bejubeld tot agressie Om medewerkers op te vangen werden veelvuldig bijeenkomsten georganiseerd. Geen overbodige luxe, ook door de reacties van mensen die in het ziekenhuis kwamen. Want kregen de zorgmedewerkers tijdens de eerst golf nog vooral waardering, daarna sloeg de sfeer ook om. "Er werd steeds meer gemopperd en kregen we zelfs te maken met agressie. Dat hebben we niet verdiend", aldus crisiscoördinator Arjan Lindeboom. In totaal werden vorig jaar iets meer dan 30.000 operaties verricht, waren er 2.285 bevallingen en 115.000 bezoeken aan de eerste hulp. Ook waren er bijna 29.000 ambulanceritten. Financieel goed jaar Het ziekenhuis kende financieel een goed jaar. Er was een positief resultaat van 7,4 miljoen euro, bijna zes miljoen hoger dan begroot. In 2018 dreigde Dijklander nog in financiële problemen te komen. Daarvoor werd toen een herstelplan gemaakt, en ook stond het ziekenhuis onder toezicht bij de banken. Maar door het goede resultaat is dat nu opgeheven.