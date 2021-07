Parawielrenner Larissa Klaassen wil paralympisch goud meenemen naar Texel

"Goud? Ja natuurlijk, daar gaan we voor!" De Texelse wielrenner Larissa Klaassen is vol optimisme over de Paralympische Spelen volgende maand. Met haar co-rijder Imke Brommer uit Kudelstaart strijdt de visueel beperkte Klaassen tijdens de paralympische spelen in Tokio op de tijdrit van 1 kilometer. Nu is het nog volop trainen, maar straks is het compleet afzien. "Die mentale strijd. Wie de meeste pijn aan kan, dat vind ik supermooi."

Nog een dikke maand en dan staan Larrisa Klaasen en Imke Brommer klaar voor de start tijdens paralympische spelen in Tokio. Klaassen: "Het begint wel te kriebelen. Eerst denk je; oh nog een half jaar, een paar maanden, maar over twee weken vertrekken we al."

Larissa deed in 2016 ook al mee tijdens de spelen in Rio de Janeiro. Ze won toen zilver. Nu begint het besef in te dalen dat het er opnieuw zit aan te komen en dat er best goud in kan zitten. "Ik hoop het en ik voel dat het kan. Ik heb een hele toffe piloot en we gaan gewoon keihard fietsen. We rijden de planken uit de baan en dan gaan we zien wat het oplevert."

Knetterhard

Die 'piloot', de stuurder, is Imke Brommer uit Kudelstaart. Zij begon als schaatser, wilde eigenlijk voetballer worden en is in 2017 overgestapt op de fiets. Voor haar is het net zo spannend. Brommer: "Het is zeker spannend. We hebben heel veel stappen gemaakt en we fietsen allebei om het hoogst haalbare. Hard trainen is het."

Zeker is dat Texel op 26 augustus tussen 10 en 12 uur Japanse tijd duimt voor 'hun' Larissa Klaassen. Ze voelt zich enorm gesteund door haar mede-eilanders: "Knetterhard aanmoedigen zou ik zeggen en dan gaan wij vet hard ons best doen. Hopelijk dat we een mooie plak meenemen naar Texel."