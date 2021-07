Twaalf Noord-Hollandse atleten krijgen groen licht voor Olympische Spelen

"We reizen met een groot team naar Tokio mede dankzij het feit dat alle estafetteteams zich hebben gekwalificeerd. Maar ook het aantal individuele starts stemt tot tevredenheid. De finish ligt echter in het Olympisch Stadion in Tokio en op de finishlijn van de marathon in Sapporo", aldus technisch directeur Ad Roskam.

Wij hebben de Noord-Hollandse atleten voor je op een rijtje gezet:

Vrouwen

Jamile Samuel (100 meter, 200 meter, 4x100m estafette)

Nadine Visser (100 meter horden, 4x100m estafette)

Lieke Klaver (400 meter, 4x100m estafette, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette)

Lisanne de Witte (400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette)

Jill Holterman (marathon)

Anouk Vetter (meerkamp)

Nadine Broersen (meerkamp)

Jessica Schilder (kogelstoten)

Laura de Witte (4x400m estafette, 4x400m mixed estafette)

Mannen

Jochem Dobber (400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette)

Tony van Diepen (800 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette)

Menno Vloon (polsstokhoogspringen)

Michel Butter uit Castricum is nog altijd reserve op de marathon. De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 23 juli en eindigen op zondag 8 augustus.