Brandweer versterkt met 21 brandweerassistenten: "We willen de drempel verlagen"

Waar een volledig inzetbare brandweervrijwilliger een opleiding van twee jaar volgt, duurde de opleiding van de pas geslaagde brandweerassistenten maar een half jaar. De functie is in het leven geroepen omdat er in het gebied al jarenlang een tekort is aan vrijwillige brandweerlieden.

“De veranderende maatschappij maakt de werving van nieuwe brandweervrijwilligers voor verschillende brandweerposten steeds lastiger”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan NH Nieuws. “Met de functie van brandweerassistent proberen we nieuwe doelgroepen aan te spreken en de drempel om bij de brandweer te gaan te verlagen.”

Wanneer een eenheid onderbezet is - dat wil zeggen dat er minder dan zes brandweermensen beschikbaar zijn - kan niet vanuit die brandweerpost worden uitgerukt. In zo’n geval moeten eenheden van verder komen en duurt het langer voordat de brandweer ter plaatse is.

Natuurbranden

De natuurbranden van afgelopen jaren zijn geen aanleiding geweest voor het aanstellen van brandweerassistenten bij de brandweerposten van Groet, Schoorl en Bergen. “De brandweerassistenten maken onderdeel uit van een breder project dat ook in Dirkshorn en Limmen werd uitgevoerd”, vertelt de woordvoerder.

Het natuurbrandrisico in de omgeving van Schoorl, Groet en Bergen heeft wel een rol gespeeld bij het aanmerken van bepaalde brandweerposten als geschikte plekken voor de inzet van brandweerassistenten. “Brandweerassistenten zijn namelijk volledig gekwalificeerd om natuurbranden te bestrijden.”

De 21 geslaagden zijn onder meer bevoegd voor het verzorgen van de waterwinning, blussen van buiten-, schoorsteen- en voertuigbranden en hulpverlening bij ongevallen in ondiep water. Brandweerassistenten mogen niet blussen bij brand en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.