Brandweer afgelopen weekend rond de vijfhonderd keer in actie voor wateroverlast

Van vrijdagavond tot zondagavond is de brandweer in de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland bij elkaar 463 keer uitgerukt na meldingen van wateroverlast.

Dat laat woordvoerder Stefanie van Waardenburg van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws weten. In haar regio (grofweg van Heemstede tot Heemskerk) is de brandweer in totaal 66 keer in actie gekomen, al was dat een peulenschil vergeleken bij de inzet die van brandweerdiensten in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werd gevraagd.

Noord-Holland Noord

Daar rukte de brandweer in hetzelfde tijdsbestek 381 keer uit. Mariëtte Bakker van die veiligheidsregio bevestigt dat de kuststrook - grofweg tussen Castricum en Schoorl - het hardst getroffen is.

De meldingen waarvoor brandweereenheden in die regio's werden gemobiliseerd, variëren van klein leed tot grootschalige overlast, benadrukt Bakker. "Van overstromende wc's tot ondergelopen straten."

Zo werd de brandweer onder meer opgeroepen om water weg te pompen uit verpleeghuis De Haemstede in Bergen. In Egmond aan Zee riepen horecaondernemers in de ondergelopen Voorstraat en de Zuiderstraat de hulp van de brandweer in, zoals in onderstaande video te zien is.

Tekst gaat door onder de video