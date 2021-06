Vrijwillige brandweer mag straks minder blussen: "Dit wordt een doodsteek”

In Noord-Holland bestaat 89 procent van het brandweerkorps uit vrijwilligers. Zijn doen veelal hetzelfde werk en zijn precies hetzelfde opgeleid als hun beroepscollega's en volgens Europese regels zouden ze daarvoor betaald moeten worden.

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft daarop een plan opgesteld, waarin onder meer staat dat de vrijwilligers minder taken mogen uitvoeren dan hun beroepscollega's. Voorlichting geven is er dan niet meer bij. Ook mogen ze geen gecompliceerde branden meer blussen en is maximaal één specialisme toegestaan, zoals beknelde mensen uit een auto knippen of met een boot uit het water redden.

"Dit wordt de doodsteek voor de brandweer", denkt Afran Groenewoud, vier jaar vrijwilliger bij het corps in Wieringerwaard. "Ik ben trots op de brandweerstrepen die ik heb verdiend. Ik heb er twee jaar een opleiding voor gedaan, de pieper staat 24 uur aan. Ik voel me een echte brandweerman. En dan moet ik straks alleen maar de slang neerleggen totdat de 'echte' brandweer er is. Hoe leuk is dat nog?"

Tweederangs brandweer

De hervormingen zijn het gesprek van de dag bij het vijftienkoppige corps van Afran."Ik heb een collega die zegt: 'Als ik brandweerassistente wordt, dan ga ik liever naar de KNRM (reddingsbrigade)'." Zelf weet Afran nog niet of hij bij de vrijwillige brandweer zou vertrekken. "Ik moet nog even zien hoe het werk er in de praktijk uit gaat zien. Het is je hobby en je passie hé."

