Zorgen vrijwillige brandweer na Europese regels: "Kleine dorpjes raak je zo kwijt"

ALKMAAR - Volgens nieuwe Europese regels moeten vrijwillige brandweerlieden loon krijgen. De ondernemingsraad van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord vreest voor kleine posten. "De vrijwilligers daar willen dat niet. Ze hebben hun eigen werk al. Uiteindelijk lopen ze daardoor weg."

Dat zegt Hans Schouten, voorzitter van de ondernemingsraad van de veiligheidsregio. Als gevolg van Europese wetgeving zouden de brandweervrijwilligers aangemerkt worden als deeltijdmedewerkers. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben.

Voor de kleine posten in dorpen is het door onder meer vergrijzing nu al moeilijk om aan voldoende krachten te komen: "Dat is een aderlating als dat minder gaat worden. Die kleine dorpjes raak je kwijt."

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt van alle regio's in de provincie het hardst geraakt door de wetgeving. De regio maakt het meest gebruik van vrijwilligers: 89% van het personeel doet het werk enkel voor een onkostenvergoeding. De regio bestaat uit de Noordkop, Alkmaar en omstreken en West-Friesland, totaal werken er 1186 vrijwillige brandweerlieden verspreid over 52 kazernes, veelal in dorpen.

Opheffing van kleine posten in Noord-Holland Noord zorgt voor allerlei problemen. "Je hebt minder dekking", vertelt Schouten. "En dan moet de beroeps-stadsbrandweer naar de randgebieden rijden. Dan is op dat moment in de in de stad weer geen dekking."

Schouten verwacht dat het bestrijden van kleine branden uiteindelijk wel goed komt: "Maar het gaat juist over die grotere incidenten zoals duinbranden, waar je heel veel handjes voor nodig hebt. Hoe ga je dat organiseren?"

Onderzoek

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan nog niet zeggen wat voor gevolgen de Europese regelgeving gaat brengen. Ze wachten het onderzoek van een landelijke denktank af naar de situatie. Die komt in december met een advies.

Brandweervrijwilligers zijn in een onzekere situatie terecht gekomen nu de Europese wetgeving geldt "Het is heel erg raar", zegt Hans Schouten. "Dat je zo makkelijk over 19 duizend brandweervrijwilligers die zich inzetten voor de maatschappij heen kan stappen."