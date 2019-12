Gemeente Blaricum regelt huis voor vrijwillige brandweerman

In de brief van het college valt te lezen dat de betreffende brandweerman woonachtig is in Hilversum, maar een van de belangrijkste vrijwilligers voor de brandweer in Blaricum is. Via WoningNet had hij gereageerd op een woning en daarvoor stond hij bovenaan. De betreffende woning was door de woningcorporatie aangewezen als woning met voorrang voor mensen met binding met Blaricum. Op grond daarvan kwam de brandweerman niet in aanmerking, want hij woont en werkt niet in Blaricum.

Daar heeft het college nu een stokje voor gestoken en ze hebben geoordeeld dat 'de strikte toepassing van de regels en definities leidt tot niet gerechtvaardigde hardheid'. Door het inzetten van de hardheidsclausule komt hij alsnog in aanmerking voor deze woning.

Belangen afgewogen

Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat de gemeenteraad het college heeft gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken om brandweerlieden, ondanks de grote schaarste aan geschikte (huur)woningen, te huisvesten binnen de wettelijke aanrijdtijd. "Gelet op alle feiten en omstandigheden heeft het college gemeend om deze brandweerman een urgentie te verlenen. Daarbij zijn belangen afgewogen, er zijn geen specifieke criteria toegepast", aldus de woordvoerder.

Inmiddels heeft de brandweerman het huurcontract getekend en woont hij vanaf nu binnen 4 minuten aanrijdtijd van de brandweerkazerne.