Heilooër Mees Kaandorp gaat geluk beproeven bij De Graafschap

Kaandorp begon met voetballen bij HSV in Heiloo en werd in 2009 opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Hij maakte in 2017 zijn debuut in het profvoetbal voor de beloftenploeg van de Alkmaarders. In 2019 stapte Kaandorp over naar Almere City. Na twee jaar in Flevoland te hebben gespeeld maakt de 23-jarige aanvaller nu transfervrij de overstap naar De Graafschap.

Rechtervleugel

In Doetinchem lijkt Kaandorp de vacante positie op de rechtervleugel te gaan invullen van de naar FC Volendam vertrokken Daryl van Mieghem. Bij de Superboeren komt Kaandorp te voetballen onder de recent aangestelde Reinier Robbemond uit Heerhugowaard.