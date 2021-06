Heerhugowaarder Robbemond nieuwe trainer De Graafschap

Robbemond was in het verleden ook al speler van De Graafschap. Na vier jaar bij AZ te hebben gespeeld vertrok de toenmalig middenvelder in 2005 naar De Graafschap. Robbemond speelde in vijf seizoenen bijna 100 competitieduels in het shirt van de Superboeren. Robbemond werd met De Graafschap in 2007 kampioen in de eerste divisie en sloot zijn profcarrière in 2009 in Doetinchem af met een degradatie.

Trainer

Als trainer werkte Robbemond het afgelopen half jaar als assistent bij Maccabi Tel Aviv in Israël. Daarvoor was hij assistent van Mark van Bommel bij PSV en werkte hij als hoofdtrainer bij TOP Oss. Robbemond had in Israël een aflopend contract, dus De Graafschap hoeft geen afkoopsom te betalen.