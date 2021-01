Alkmaarder Mees Kaandorp is met Almere City klaar voor de eredivisie

"We maakten het verschil door opportunistisch spel", blikt Mees Kaandorp terug op de klinkende zege van vrijdagavond tegen Jong AZ. "We kunnen ook heel goed voetballen."

Cambuur favoriet

Door de overwinning staat Almere City nu bovenaan, wel met een wedstrijd meer dan Cambuur Leeuwarden. De Friezen komen zondag nog in actie tegen NEC. En als het gaat om het kampioenschap is Kaandorp eerlijk. "Cambuur is wel de favoriet, maar ik denk dat we goed mee kunnen doen."

Eredivisie

Verder vooruit kijkend hoopt de oud-AZ'er uit Alkmaar een stap hogerop te maken met Almere City. Kaandorp ziet dat zijn club er klaar voor is en hij zelf ook. "Het is mijn doel om in de eredivisie te spelen. Ik hoop dat ik de lijn van de eerste helft van vrijdagavond kan doortrekken en dan die stap maken naar de eredivisie."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Mees Kaandorp.