Nicht vermoorde Magdalena sprak De Vries voor aanslag: "Het zou ons laatste gesprek zijn"

Het overlijden van Peter R. de Vries is ook hard aangekomen bij Shulesca de la Croes, de nicht van Rosleny Magdalena. Ze had een dag voor de moordaanslag op De Vries nog telefonisch contact met hem. "Hij zei tegen mij: 'Shulesca, geef nog niet op. Er komt gerechtigheid.'"

De 28-jarige Rosleny Magdalena werd vijf jaar geleden vermoord. Op klaarlichte dag, midden op straat in Holendrecht. Drie jaren verstreken zonder dat een verdachte werd aangehouden.

In 2019 dook misdaadjournalist Peter R. de Vries in de zaak. Het was het begin van een goede band tussen De Vries en de nabestaanden van Rosleny Magdalena. "Elk moment dat ik Peter sprak was er nooit een zin dat hij zei: 'ik geef nu op''', vertelt Shulesca zichtbaar geëmotioneerd.