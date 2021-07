Profiel: Peter R. de Vries, de pitbull die zich niet liet muilkorven

Peter R. de Vries (64) is overleden, schrijft RTL Nieuws na een bekendmaking van zijn familie. De misdaadjournalist werd vorige week dinsdag door zijn hoofd geschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, waar hij kort daarvoor zijn bijdrage had geleverd aan het programma RTL Boulevard. NH Nieuws blikt terug op het leven van de pitbull die zich niet liet muilkorven.

De Vries werd in 1956 geboren in Aalsmeer en groeide op in Amstelveen. Zijn journalistieke debuut maakte hij als 22-jarige op de redactie van De Telegraaf. Hij werd daar algemeen verslaggever en volgde in 1983 de ontvoering van Freddy Heineken op de voet.

Heineken-ontvoering

In de nasleep van die ontvoering woonde hij niet alleen zo’n beetje alle zittingen bij, maar zocht ook Heinekens ontvoerders Holleeder en Van Hout op in Frankrijk, waar ze waren aangehouden en vijf maanden in hotelarrest zaten. Uiteindelijk bundelde hij zijn kennis over de zaak in het boek De Ontvoering van Alfred Heineken, dat vanaf 1987 in de boekhandels lag en een ware bestseller werd.

In 1991 besloot hij zijn werk als misdaadverslaggever op persoonlijke titel voort te zetten en verkocht zijn producties onder meer aan het Algemeen Dagblad en Panorama. Grote bekendheid verwierf hij met zijn televisieprogramma Peter R. de Vries, waarin hij tussen 1995 en 2012 zaken behandelde. Hij spoorde daders op, maar legde ook juridische blunders bloot, door te bewijzen dat veroordeelden toch onschuldig waren.

'Mooiste dag van mijn leven'

In die laatste categorie is de Puttense moordzaak zonder twijfel de bekendste zaak. Na acht jaar en meer dan veertig uitzendingen, slaagde hij er in 2002 in de twee veroordeelde mannen op vrije voeten te krijgen. Toen de politie zes jaar later op basis van een dna-match een nieuwe verdachte oppakte, noemde De Vries dat 'de mooiste dag van zijn leven’.

Het was geen geheim, maar in 2003 werd opnieuw duidelijk dat De Vries ook goed bevriend was met Cor van Hout. Nadat de Heineken-ontvoerder in Amstelveen was geliquideerd, vroeg Van Houts familie De Vries op zijn uitvaart te spreken. De Vries ging op dat verzoek in, al zei hij in aanloop naar de begrafenis tegen AD er rekening mee te houden dat het 'opnieuw tot ophef zou leiden'.

Joran van der Sloot

Tussen 2006 en 2008 stond zijn werk in het teken van Joran van der Sloot, die hij beschuldigde van medeplichtigheid aan de verdwijning van de Amerikaanse vrouw Natalee Holloway. Nadat De Vries claimde de zaak rond te hebben, trof hij Van der Sloot aan de talkshow-tafel van Pauw en Witteman, waar Van der Sloot een glas wijn in zijn gezicht gooide.