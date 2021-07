Onderzoek vertrouwensbreuk Uitdammers-Waterschap, werkzaamheden gaan door

Zowel de Uitdammers als het Waterschap houden de lippen stijf op elkaar zolang het onderzoek naar de ruzie over de Zuiderzeedijk loopt. Na jaren protest van bewoners aan de Uitdammerdijk tegen plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, komt het Waterschap tot de conclusie dat het vertrouwen bij bewoners weg is. Een onafhankelijk onderzoek zal laten blijken of de breuk te lijmen is.

Een onderzoek naar het vertrouwen in het Waterschap terwijl de plannen gewoon uitgevoerd worden: het proeft naar mosterd na de maaltijd, maar op die stelling wil het Waterschap niet reageren. Zowel Uitdammers als het Waterschap waren de afgelopen jaren veel in de media rond de versterking van de Zuiderzeedijk. Nu er een onderzoek loopt naar de breuk in het vertrouwen laten beide partijen niets los.

De ruzie lijkt zich toe te spitsen op de uiteindelijke bekleding van de dijk. De Uitdammers zien graag een groene dijk zoals deze was. Het Waterschap is ervan overtuigd dat een bekleding met betonnen blokken de beste oplossing is.