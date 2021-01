Uitdammers zijn bang hun groene dijk te verliezen: "Echt doodzonde"

UITDAM - Uitdam is in rouw. De dijk voor het dorp, die al is sinds 2006 aan vervanging toe is, gaat binnenkort op de schop, maar niet zoals de bewoners dat willen. Zij vrezen dat dit uniek stukje dijk verpest wordt door een stenen muur.

NH Nieuws

"Een groene dijk", dat is wat Jolijn Koninkx wil. Samen met haar vriendinnetje Yfke Kruseman heeft ze net een zwarte vlag op de dijk geplaatst als symbool voor de rouw waar het dorp zich in bevindt. "Ik vind het best dat de dijk wordt verbouwd, maar wil geen betonnen dijk", zegt Yfke. Ze gebaart naar de groene dijk waar ze nu op staat: "Gewoon zo." Kleilaag De bewoners willen dat de dijk verstevigd wordt met een kleilaag, waar planten op kunnen groeien. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zij willen een stenen versterking bouwen. "Wij hebben wettelijke eisen waar we aan moeten voldoen wat betreft de veiligheid", vertelt bestuurder Rob Veenman van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "En zo'n constructie zonder steenbekleding maar wel met grasbekleding is niet veilig genoeg. Dat gaat eroderen."

Uitdammers in rouw - NH Nieuws

Uitdammers geven aan veiligheid ook belangrijk te vinden, maar zeggen expert te hebben gesproken die aangeven dat een kleidijk kan. "Binnen de marges van veiligheid mag je een bepaalt percentage erosie toestaan", vertelt Ineke Hoekman. "Dat heet reststerktebenadering. Dan kan zo'n kleidijk." Het hoogheemraadschap wil juist de stenen dijk vergroenen, maar daar geloven de Uitdammers niet in. Zij hebben het gevoel dat er niet genoeg geprobeerd wordt. "Ik begrijp niet dat je als waterschap niet de morele plicht voelt en de trots om zo'n uniek stuk Nederland mooi achter te laten voor de volgende generatie", zegt Ineke. Gezamenlijk aan een oplossing werken Een aantal jaar geleden lagen de buurtbewoners en het Hoogheemraadschap ook al met elkaar in de clinch. Met de hulp van deltacommissaris Wim Kuijken werd er toen een compromis gesloten. Hij is nu met pensioen en vind het verschrikkelijk dat het nu toch mis loopt. "Ik vind het echt doodzonde dat een fantastisch participatieproject zo de mist in gaat. ik vind het echt zonde", vertelt Wim. "Dit dorp verdient het niet om zo in rouw te zijn. Dus ik hoop echt dat iedereen zich wil inspannen om het weer vlot te trekken. Ik denk dat de aandacht voor elkaar en het gezamenlijk doorwerken aan een oplossing misschien te snel is afgekapt."