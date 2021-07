We hebben vakantie, maar ontspannen is een uitdaging

Al vanaf het begin van coronacrisis rijst de vraag of thuiswerken juist wel of niet prettig is. Sommigen hebben er baat bij, anderen niet. Zo liet de Amsterdamse slaapcoach Resia Bunnik eerder weten dat de grenzen tussen privé en werk door het thuiswerken vervagen, wat onder meer tot slaapproblemen kan leiden.

Volgens neuropsycholoog Linde Nieman kunnen we door de thuiswerkcultuur in de vakantie minder goed tot rust komen. Dat heeft te maken met het Pavlov-effect. "Je brein maakt altijd een koppeling tussen A en B. Wanneer je naar je werk gaat dan gaat je brein in kantoormodus, wanneer je thuiskomt in de ontspanningsmodus. Nu loopt dat door elkaar." Dit leidt er volgens de neuropsycholoog toe dat werkgedachten minder goed kunnen worden uitgezet, ook in de vakantie.

Nieuwe balans

Jan Machek, arbeidspsycholoog bij ArboNed, denkt daar anders over. "Mensen hebben door corona een nieuwe balans gevonden in het afbakenen van werk. Dat is ook terug te zien in de cijfers. Het totale verzuim is toegenomen, maar het aandeel psychisch verzuim binnen het hele verzuim is niet zo zeer verschoven."

Wel maakt hij zich zorgen over het aandeel mensen dat vakantie neemt. "Sommigen denken: ik werk nog even door, want ik kan toch niet op vakantie." Volgens Machek een ongezonde gedachte. "Vakantiedagen opnemen is belangrijk. Ook al blijf je thuis. Als je het goed afbakent, kun je het werk even uit je hoofd zetten en resetten."