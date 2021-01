Slaapcoaches draaien overuren: "We hebben een wachtlijst, en dat is voor het eerst"

"De laatste keer dat ik echt goed heb geslapen, was in augustus, en daarvoor kan ik het me eigenlijk niet herinneren." Monique (26) uit Amsterdam, opgeruimd type, vrolijke stem, weet het nog precies. "Het was in een huisje met vrienden en toen gingen we ook vieren dat ik een aantal uren goed achter elkaar geslapen had."

Maar verder is het sinds de lockdown in maart huilen met de pet op. "Ik slaap meestal wel tussen elf en twee, maar dan word ik wakker. Klaar wakker." Uiteindelijk valt ze meestal wel weer in slaap, maar in totaal slaapt ze hooguit 4 of 5 uur per nacht. Gemiddeld twee nachten per week blijft het bij die eerste uurtjes.

Monique is niet de enige met slaapproblemen. Amsterdamse slaapcoaches draaien overuren of hebben voor het eerst te maken met een wachtlijst. "Ja, ik heb het druk", zegt Resia Bunnik, slaapcoach bij StressWise. "Mensen komen niet alleen met slaapproblemen, maar ook vaak met mentale problemen. Wat ik veel hoor is dat mensen hun hoofd niet uit kunnen zetten, onzekerheid over de toekomst, piekeren." En van al dat piekeren ga je dan weer wakker liggen. Voorlopig is dat ook nog niet voorbij, verwacht Bunnik. De onzekerheid, van hoe lang gaat dit duren, wat gaat er gebeuren met mijn werk, dat blijft nog wel even."

Werkstress

Thuiswerk is een van de oorzaken voor slaapproblemen. Te veel beeldschermwerk, te weinig echt contact. De grenzen van werk en privé vervagen. Allemaal slecht voor je slaap. Mensen die hun thuiswerk moeten combineren met thuisonderwijs melden zich ook vaak bij een slaapcoach. Het is bijna onmogelijk om je productiviteit op gelijk niveau te houden, als je ook je kinderen les moet geven. Slaapcoach van Resia Bunnik vindt dat werkgevers hier een verantwoordelijkheid hebben. "Werkgevers zouden actiever moeten zijn in hun communicatie. Dat ze zeggen, je hoeft nu niet net zo productief te zijn als anders, dat is goed. Op die manier haal je een heleboel stress weg bij werkende ouders."