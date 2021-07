Virtueel kantoor voor thuiswerkers: "Dit gevoel miste ik"

Medewerkers van het softwarebedrijf Triple in Alkmaar hebben voor het thuiswerken een speciale 3D-bril gekregen. Hiermee kunnen ze in een virtuele wereld weer collega's ontmoeten op kantoor. Het technologische hoogstandje is vooral bedoeld voor vergaderingen en teamoverleg.

Het kantoor van Triple aan de Keesomstraat is waarheidsgetrouw nagebouwd. Medewerkers gaven in de coronatijd aan het contact met collega's te missen. Dat contact is nu virtueel mogelijk. Het echte werk voor klanten wordt nog gewoon verricht op een laptop.

"In de periode van het verplicht thuiswerken merkten we dat veel collega’s een sterke behoefte hadden aan de spontaniteit en de gezelligheid die ze normaal ervaren op kantoor", vertelt operationeel directeur Michael Plein aan mediapartner Alkmaar Centraal.

"Om dit op te lossen hebben we dit ontwikkeld. Inmiddels is het een plek geworden waar collega’s de informaliteit weer kunnen ervaren door gezellige vergaderingen en spontane gesprekken. Ik miste zelf ook het gevoel dat je mensen echt gezien had na een Teams-meeting."

Veel bedrijven en medewerkers verwachten al dat het werken op kantoor blijvend zal veranderen na de thuiswerkervaringen van de afgelopen tijd. Werken vanuit huis blijft waarschijnlijk een vaste plek innemen waar dat mogelijk is.