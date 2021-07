Na de kermis kwam corona: "Het was gezellig, maar te druk"

'Heel gezellig, maar veel te druk.' Zo omschrijven cafébezoekers het feest in de kroeg tijdens de kermis van Heiloo. Anderhalve week na de dorpskermis die de eerste was in de hele regio, blijkt dat tientallen feestgangers besmet zijn geraakt met corona in een overvol café. Volgens sommige bezoekers was het duidelijk dat er niet al te nauw met de regels werd omgegaan.

Volle cafes tijdens de kermis in Heiloo

"Ik was ook in het café, maar ben op een gegeven moment naar buiten gegaan omdat het er voor mijn gevoel veel te vol was", vertelt een vrouw tegen NH Nieuws. "Het was gezellig als vanouds, maar te druk." Nu blijkt dat minstens 90 mensen tijdens de kermis in het eerste weekend van juli corona hebben opgelopen. Dit is gebleken uit het bron- en contactonderzoek van de GGD. Die verwacht dat het aantal besmettingen ook nog op kan lopen. Organisator Bram Bruin van Café de Wit en Café Blondes wil vandaag niet reageren en verwijst naar wat hij al tegen andere media heeft gezegd 'dat bezoekers pas naar binnen konden als zij aantoonden dat ze gevaccineerd of negatief getest waren. Achteraf is gebleken dat er fraude mogelijk was met de QR-codes en dat het testen voor toegang systeem niet waterdicht was.' Maar bezoekers zeggen dat het deurbeleid op een gegeven moment ook niet al te streng meer was. "Mensen werden naar binnen gelaten terwijl het café eigenlijk al vol was", vertelt een vrouw die erbij was. Ze wil niet voor de camera reageren, maar zegt "Ik ben vanwege de drukte naar buiten gegaan."

Corona uitbraak na kermis Heiloo - NH Nieuws

Harry Katstra van de GGD Hollands Noorden bevestigt aan NH Nieuws dat er in Heiloo 90 besmettingen gekoppeld kunnen worden aan de kermis in Heiloo. Er is ook contact geweest met de organisatie met het verzoek om op sociale media een bericht te plaatsen zodat bezoekers met klachten zich laten testen. Op de vraag of het verstandig is om dorpsfeesten en andere grootschalige bijeenkomsten te blijven organiseren moet Katstra het antwoord schuldig blijven. "Wij gaan niet op de stoel van de handhaving zitten. Gemeentes moeten daar een besluit over nemen."