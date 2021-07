Heiloo heeft eerste kermis na corona: "We mogen weer los"

In het park langs het Maalwater in Heiloo is gisteren de kermis van Heiloo van start gegaan. Het is de eerste kermis van Noord-Holland sinds de uitbraak van de coronapandemie. Kermisexploitanten zijn blij dat ze weer 'los' mogen. "Dat we ons normale werk weer kunnen doen en wat geld kunnen verdienen." De kermis is vrij toegankelijk zonder toegangstest.