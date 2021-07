Minstens 90 mensen besmet met corona op kermisfeest in Heiloo

De kermis in Heiloo in het eerste weekend van juli blijkt een brandhaard van nieuwe besmettingen te zijn geweest. Tenminste negentig bezoekers hebben het coronavirus opgelopen tijdens het feest in en rondom cafés De Wit en Blondes aan de Heerenweg.

Dat blijkt volgens GGD Hollands Noorden uit het bron- en contactonderzoek. Het aantal besmettingen kan nog verder oplopen, schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

De gezondheidsdienst heeft contact gehad met de organisatie van de kermis. De horecaondernemers is verzocht om via sociale media kermisbezoekers met klachten op te roepen om zich zo spoedig mogelijk te laten testen.

Kleinschalig feestje

De kermis van Heiloo was de eerste van Noord-Holland sinds de uitbraak van de coronapandemie. In verband met de coronamaatregelen was er een looproute over het terrein en stonden de attracties ruimer opgesteld dan in voorgaande jaren.

Het kermisfeest dat café De Wit had willen organiseren was al eerder afgelast; er waren niet genoeg kaarten verkocht. Het kermisweekend werd daarom kleinschalig binnen in de kroeg gevierd.