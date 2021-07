Vader en zoon uiten ongenoegen Enkhuizer 'parkeerproblematiek' en slaan politieagent

Een vader en zoon uit Enkhuizen hebben zich maandagochtend verzet tijdens een aanhouding. Daarbij raakte een politieagent lichtgewond. Bij het Enkhuizer stadskantoor aan de Hoogstraat stonden de mannen voor de deur om verhaal te halen over de parkeerproblematiek in de stad.

De Enkhuizer binnenstad kampt met een parkeerprobleem. Er lagen plannen klaar om de verkeersstromen in de binnenstad op de schop te nemen. In dat plan zouden de blauwe zones plaatsmaken voor betaald parkeren. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde echter in januari 2021 tegen de plannen. Een stap richting verbetering van de verkeersproblematiek in de binnenstad is daarmee voorlopig van de baan.

"Ze wilden verhaal halen over parkeerproblematiek. Vanwege het agressieve gedrag van één van hen was hem eerder een zogenaamd lokaalverbod uitgereikt", laat de politie weten. Omdat de man dat verbod overtrad besloot de politie deze 35-jarige Enkhuizer aan te houden.

