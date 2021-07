AZ-spits Jelle Duin twee jaar langer bij AZ

Het contract van Jelle Duin bij AZ is opengebroken. De 22-jarige spits ligt nu vast tot de zomer van 2024, een verlenging van twee seizoenen.

Quote

"Ik heb het hier enorm naar mijn zin en heb dus geen moment getwijfeld om bij te tekenen", reageert Duin op AZ.nl. "Inmiddels zit ik vast bij de A-selectie en dat is een mooi beloning. Voor mezelf heb ik een aantal doelen voor ogen. Zo wil ik mijn eerste goal en mijn Europese debuut maken. En natuurlijk wil ik de stijgende lijn in mijn ontwikkeling blijven behouden."

Het jeugdproduct van AZ werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend aan FC Volendam en MVV. In januari keerde Duin terug in Alkmaar en maakte hij zijn debuut in het eerste.