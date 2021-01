Jelle Duin voelt zich weer thuis bij Jong AZ

WIJDEWORMER - Jelle Duin zou dit gehele seizoen worden verhuurd aan MVV. Maar, in de winterstop keerde de spits van Jong AZ weer terug op het oude nest. En daar liet hij zich meteen zien. In de wedstrijd tegen FC Den Bosch was hij de maker van de winnende treffer.

Duin speelde dus het afgelopen half jaar op huurbasis voor MVV. "Het is daar heel anders dan hier. Ik heb er veel van geleerd maar op een gegeven moment wilde ik graag terug komen. Dat heb ik toen aangegeven en vervolgens is dat gelukkig gelukt."

"Het was heel lekker", zegt Duin. "Vooral omdat we met die goal voor stonden. Na de wedstrijd heb ik veel leuke reacties gehad omdat het weer mijn eerste wedstrijd was. Ik heb het weer heel erg naar mijn zin hier. Ik heb heel veel zin in de komende periode."

Over de reden van zijn vertrek wil de spits niet te veel uitwijden. "Er zijn meerdere redenen. Het is lastig om dat hier uit te leggen. Laat ik het zo zeggen, het is nu afgelopen. Ik ben nu weer hier en ik ben blij hier."

En nu weer terug op het oude nest heeft Duin een duidelijke missie. "Mijn doel is om mijn kans te pakken en elke minuut die ik speel voluit te gaan. Hopelijk levert dat of een training of iets anders bij het eerste op. Dat is het doel en dat is het ook altijd geweest."