Smikkelweek van start: 11.400 kinderen leren groenten eten

Om gezond eten onder kinderen te stimuleren start vandaag de Gezonde Smikkel Week. 11.422 kinderen van 4 tot 12 jaar doen mee op 120 buitenschoolse opvang locaties in Noord-Holland. Op het menu staan onder andere wortel-kwarkbolletjes en dat is voor sommige kinderen wel even wennen.

"Wat is dit?", vragen Jet (6) en Luus(9) zich af. "Het lijkt op een courgette." Bij BSO Bambino in Zaandam hebben zij net een kratje met groente gekregen van gedeputeerde van de Provincie Ilse Zaal. De paprika en de lof kennen ze wel maar er liggen ook een hoop groenten tussen die ze nog nooit gezien of geproefd hebben.

Bord leeg eten

"Het is een mooi initiatief en het leert jonge kinderen groente en fruit eten. En het leert ze waar het vandaan komt", vertelt Zaal. De actie is opgezet door Spoony, een organisatie die wil dat jongeren meer groente en fruit eten. "Als we positieve verhalen van de BSO's terughoren met dat kinderen echt meer groente en fruit eten weten we dat het een succes is", zegt Sara Monnik van Spoony.

Bij het groentepakket wat vandaag uitgedeeld wordt, zit een spel waarbij kinderen kunnen winnen als ze meer groenten eten. "Het is bewezen dat kinderen door te spelen vaker hun bord leeg eten".