Jens teelt micro-groentes: ''Waanzinnig gezond, maar veel kleiner''

Het mooie van microtelen is dat je het zelf ook kan doen, vertelt Ruig. Het enige wat je nodig hebt: een kast, kleine bakjes, wat potgrond en natuurlijk de verschillende zaden. "Ik noem dit wel eens hyperlokaal telen. Door een goed klimaat, schoon water en speciaal licht wat zorgt voor een optimale groei van de plantjes. Dan kan je binnen vijf dagen al een mooi, eetbaar en gezond product hebben."

Licht

De mini-plantjes worden voortdurend beschenen met blauw, rood en felrood licht. Volgens Jens groeien de plantjes het best onder dat kleurenspectrum. "En met het licht bespaar je een hoop energie. Deze manier van telen is ontzettend duurzaam."

Een brocolli die in de buitenlucht groeit, heeft geen kunstlicht nodig. Daar staat tegenover dat microtelers geen landbouwgrond nodig hebben en minder water verbruiken.

Voedingsstoffen

Maar hoe zit het dan met de voedingsstoffen? Moet je niet heel veel kiemplantjes eten om net zo vol te zitten als na het eten van een halve broccoli?

"In principe is het kleine exemplaar hetzelfde als een volgroeide broccoli, maar of de micro-exemplaren de normale kunnen vervangen qua voedingstoffen? Die claim durf ik niet te maken, maar ik denk dat de mate van voedingsstoffen vergelijkbaar is."

Concurrentie

Jens betwijfelt of de microgroenten hun volgroeide broertjes op termijn kunnen vervangen. "Wellicht zijn de boeren bang voor concurrentie'', zegt Jens. ''Naast dat het hyperlokaal is, is ook de gedachte om zo min mogelijk grond nodig te hebben. Anderzijds is de technologie op dit moment nog niet zo ver dat we paprika’s en aubergines kunnen telen. Bladgroentes kunnen dus wel, maar grotere gewassen is moeilijk."

Jens verkoopt zijn oogst via boerenenburen.nl. Wil je meer weten kijk dan op die site of bekijk het Instagram-kanaal van de microteler.