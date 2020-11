De Peiling: 'Extra heffing op vlees om groente en fruit goedkoper te maken'

Eerlijke vleesprijs

Vlees is volgens de TAPP Coalitie nu te goedkoop. De consument betaalt niet voor de maatschappelijke kosten van vlees, zoals klimaatschade. Op de TAPP website staat: 'Dat kan niet langer zo, want dit levert complexe problemen op. Klimaatverandering, milieuschade, dierenleed en volksgezondheid. Een eerlijke, iets hogere, vleesprijs pakt die problemen aan en stelt ons in staat om groenten en fruit goedkoper te maken en te investeren in duurzame landbouw.'