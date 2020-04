Weespers staan in de rij voor brood, kaas, vlees en groenten van eigen ondernemers

WEESP - Nog voordat om elf uur de deur van brouwerij Wispe aan de Weesper Herengracht open ging, was de eerste doos met lokale producten al afgehaald. De actie om lokale ondernemers te steunen is een groot succes. Vandaag konden de eerste 160 pakketten met onder andere asperges, kaas en speciaalbier afgehaald worden in de voormalige kerk.

De aktie was niet tegen dovemansoren gericht want in korte tijd hadden zich meer dan genoeg Weespers aangemeld op de speciale website. Maar dat betekende ook dat er achter de schermen flink aangepakt moest worden om alle dozen op tijd te vullen. De coronacrisis zorgt voor twee soorten ondernemers. De één doet goede zaken en de ander ziet zijn omzet opdrogen. Maar nu het nodig is helpen ze elkaar en worden ze creatief. En veel Weespers steunen hun ondernemers graag in deze moeilijke tijd.

Quote "Ik hoop dat mensen bewust gaan nadenken in welke wereld we stonden en in welke wereld we nu staan" Didi Teuth

Maar de crisis zet de mensen ook aan het denken. Moeten we wel doorgaan op dezelfde weg? Zijn we niet een beetje doorgeschoten en is het tijd om ons te bezinnen. Didi Feuth hoopt dat de aandacht voor lokaal geproduceerd eten niet tijdelijk is maar dat ook na de crisis we gewoon om de hoek onze boodschappen blijven doen. Tot 5 juni zal er iedere week een pakket met lokale producten samengesteld worden dat op vrijdag opgehaald kunnen worden. Naast zeven vaste deelnemers is er iedere week een wisselende ondernemer die zorgt voor een verrassing.

