Vraag naar producten lokale boeren groeit: "Ik denk dat dit een kantelpunt is"

BLARICUM - Lokale boeren hebben mede door de coronacrisis steeds meer klanten. "Mensen ontdekken dat je geen eitjes hoeft te komen in de supermarkt, je kan het beter rechtstreeks halen bij de boer."

Joost Lammers / NH Nieuws

"Zoveel als mogelijk probeer ik hier te kopen om alle lokale ondernemers te ondersteunen", zegt een vrouw die eiereren en een fles appelsap haalt uit de winkelopstelling langs de weg. "Een goede buur is nog beter dan een verre vriend."



Het is het boerderijwinkeltje van oerboer Willem van den Hazel. Hij ziet steeds meer mensen langskomen. "De lege schappen zijn we niet aan gewend en zo ontdekken de mensen de lokale boer. Soms voelen ze nog wel een drempel om het erf op te komen."

Joost Lammers / NH Nieuws

Ook Joep de Jong, die even verderop in Blaricum een zorgboerderij heeft, merkt dat mensen zijn winkeltje aan huis sneller vinden. "De grote boeren voor de export hebben het veel moeilijker, dan de boer die lokaal verkoopt."

De eieren lopen het hardst en zijn met enige regelmaat razendsnel uitverkocht. Met de paasdagen neemt dat alleen maar weer toe. "Er zijn zelfs mensen die kippen willen kopen of vragen of we ook broedeieren hebben."



Het zijn wel onzekere tijden voor Joep en zijn familie. "We zijn een zorgboerderij en hebben vanwege corona noodgedwongen de deuren moeten sluiten." Dat betekent dat er geen cliënten komen en zij dus ook geen inkomsten hebben. Het kleine beetje extra dat verdiend wordt met de boerderijwinkel is welkom, maar is wel een druppel op een gloeiende plaat.

'Omfiets-boeren' Joep en Willem hopen dat ook na de coronacrisis de trend doorzet. "Ik hoop dat ik ambassadeurs krijg, die zeggen 'voor vlees weet ik een adresje'. Net zoals je omfietswijnenhebt, krijg je zo adressen van 'ik weet een boer'", zegt Willem.



Hij ziet de huidige drukte als bevestiging dat lokale initiatieven er toe doen en belangrijk zijn. "Ik denk dat dit één van de momenten in de historie is, waarop we kunnen zeggen dat het een kantelpunt is. Dat we de menselijke en lokale maat weer opzoeken."