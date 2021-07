Festivalorganisator ID&T spant kort geding aan om 'disproportionele' coronamaatregelen

Reden voor die verscherping van de maatregelen is het oplopende aantal besmettingen, vooral onder jongeren. In de persconferentie sprak Rutte vooral over grote clusters in de horeca en discotheken, waar de laatste tijd problemen waren met het Testen voor Toegang-systeem .

Maar ook voor festivals en grotere evenementen zijn de beperkingen alsnog nodig, zei de demissionaire premier. "Niet omdat daar nu hele grote besmettingen plaatsvinden, maar omdat daar twee grote risico's spelen: dat als het verder beperkt wordt in de horeca, dat het dan zich gaat verplaatsen als je daar nu niet maatregelen neemt. En ook praten we over zeer grote aantallen mensen."

Volgens ID&T-directeur Ritty van Straalen is de festivalbranche prima in staat om zich aan die veiligheidsmaatregelen te houden en aan de toegangspoort te controleren. "Het is onze expertise evenementen goed en veilig te organiseren en we weten dat ons publiek de discipline heeft. Wij zijn nu de goeden die onder de kwaden lijden en het lijkt erop dat de overheid vakanties verkiest over festivals."

Ook is de frustratie groot dat er nu voor een lange tijd weer onduidelijkheid is voor de branche. De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot 13 augustus, en het is maar de vraag of daarna weer wat mogelijk is. "Je kunt niet op een cruciaal moment als deze met reces gaan en de branche laten bungelen", zegt Van Straalen. "Jongeren worden met deze maatregelen onevenredig hard geraakt."

ID&T dient maandag de dagvaarding in bij de rechtbank om de nieuwe maatregelen aan te vechten.