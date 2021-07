Veel nepnieuws rond aanslag op Peter R. de Vries: "Ik weet niet wat wel en niet klopt"

Peter R. de Vries zou gisteravond zijn overleden. Het was slechts een van de onjuiste berichten die de wereld in werd gestuurd. De boodschap kwam van iemand die zich voordeed als medewerker van het het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Inmiddels heeft het ziekenhuis laten weten dat het bericht niet kan worden herleid naar een medewerker en naar alle waarschijnlijkheid nep is.

"Ik vind dat zo laf dat mensen dat doen", zegt een vrouw die een bloemetje neerlegt op de plek waar Peter R. de Vries werd neergeschoten. "Weet je, mensen zijn mensen en mensen maken fouten", vertelt een jongen. "Maar aan de andere kant weten mensen hoeveel verwarring er kan ontstaan door zo'n stomme foto."

Ivar Vermeulen, professor communicatiewetenschappen aan de VU heeft veel onderzoek gedaan naar nepnieuws. Hij zag met lede ogen aan dat er veel valse berichten rondgingen op de avond van de aanslag. "Je ziet bij dit soort gelegenheden dat er veel behoefte is aan nieuws, dus het is eigenlijk een manier om aandacht te krijgen. Maar in dit soort gevallen is het bijna een soort troll gedrag. Mensen gooien iets erin en kijken of het aanslaat."

Betrouwbare bronnen