Strandtentmedewerker voorkwam dat twee Duitse jongens vorig jaar verdronken in zee

Toen strandtentmedewerker William Storch zag dat drie Duitse jongens in de problemen waren gekomen in zee, aarzelde hij geen moment en dook hij achter ze aan. Hij voorkwam zo dat twee ervan verdronken, de reddingsbrigade deed de rest. Gisteren werd Storch onderscheiden met een zilveren penning en oorkonde voor zijn heldhaftig optreden.

De jongens, toen 10, 12 en 14 jaar, waren in de avond van 29 juli 2020 gaan zwemmen in de zee bij Groote Keeten. Dat leek goed te gaan, tot ze rond 19.30 uur in een muistroom terechtkwamen waar ze niet meer uit wisten te komen. Storch belde liefst drie keer de reddingsbrigade tot hij zeker wist dat ze er aan kwamen en dook achter de jongens aan.

Na zijn reddingsactie ging hij snel uit het water. Twee van de jongens werden snel gered. De derde werd door de reddingsbrigade aan de kop van de pier op tijd gevonden en overleefde het ook. Storch is naar eigen zeggen 'gewend aan de zee' en heeft al vaker mensen gered.