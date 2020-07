Drie jongens gered uit muistroom in Callantsoog: "Had veel erger af kunnen lopen"

CALLANTSOOG - Een geluk bij een ongeluk gisteravond voor drie zwemmende jongens: ze kwamen in een mui terecht en dreven een flink stuk weg van de kust, maar hadden het geluk dat de reddingsbrigade haar trainingsavond had op het strand en razendsnel kon ingrijpen. "Anders was het misschien heel anders afgelopen", zegt de reddingsbrigade.

De slachtoffers waren kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Gisteravond rond 19.30 uur kwamen ze in een mui terecht ter hoogte van strandopgang de Groote Keeten. De reddingsbrigade had vaartraining waardoor ze snel konden handelen: "De reddingsactie ging vlekkeloos, het had niet sneller kunnen gaan." De KNRM is ook met een boot ter plaatse gekomen.

Normaal gesproken is de reddingsbrigade tot ongeveer 18:00 uur aanwezig op het strand. "Het moest zo zijn dat wij er waren, anders was het misschien anders afgelopen. Dan waren ze misschien wel verdronken", zegt postcommandant Arjan Ammers van de reddingsbrigage.

Reddingspoging van de vader

Een strandtenthouder zag het gebeuren en belde de reddingsbrigade tot drie keer toe terug om er zeker van te zijn dat ze eraan kwamen. Hij heeft samen met de vader een reddingspoging ondernomen. De reddingsbrigade is blij dat zij snel uit water gingen, daarmee is erger voorkomen: "Als wij er niet waren, waren er waarschijnlijk nog meer badgasten in problemen gekomen doordat ze elkaar probeerden te redden."

Twee van de drie jongens hadden water binnen gekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance maar hoefden niet mee. "Ze waren erg geschrokken, stonden helemaal te trillen en waren bijna onderkoeld."

Naar omstandigheden gaat het goed met ze.

Sterke muien door de wind

Volgens Arjan is de stroming in het mui zo sterk geworden door de wind van de afgelopen tijd. Hoewel de wind is gaan liggen, is de stroming niet gelijk minder geworden. "Het mui lijkt op dit moment net een vaargeul."

Dit weekend wordt strandweer verwacht,de reddingsbrigade in Callantsoog heeft maatregelen getroffen: "De stroming is er nu nog steeds, dus dit weekend zal het wel gekkenhuis worden. We hebben het mui afgezet met vlaggen en een zwemvak ingedeeld."

Zwemmen in zee mag wel volgens Arjan maar: "Blijf in het midden van het zwemvak, ga niet dieper dan tot je navel en ga nooit alleen zwemmen. Als je tot je navel in het water bent, kun je ook gewoon zwemmen."

Bekijk hieronder hoe je uit een mui kunt komen.