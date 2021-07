Heerhugowaardse handbalsters Wester en Van Wetering mogen bijna los in Tokio

Oranje kent een lange voorbereiding op weg naar Tokio. De ploeg is straks zes weken bij elkaar als de eerste wedstrjd begint. "De Olympische Spelen vallen in onze zomervakantie", zegt Wester. "Normaal is onze voorbereiding zo'n tien dagen, maar nu is dat veel langer. Tot nu toe is het nog heel gezellig en we hebben een onzettend leuk team. We zijn vrij in wat we elkaar laten doen. Je kunt spelletjes spelen of heel de dag op bed liggen. Dat maakt niet uit."

In Japan is donderdag de noodtoestand uitgeroepen. Het is daardoor nog onduidelijk of er toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden. "Ik hoop echt dat er publiek bij kan zijn", reageert Wester. "Ik ben iemand die heel erg speelt op emotie en op energie. Dat wordt heel lastig als er totaal geen publiek en sfeer is."

Van Wetering gaat haar debuut maken op de Olympische Spelen. Daar kijkt ze naar uit. "We zijn nu al zo lang in voorbereiding op Papendal. Ik kijk er vooral echt naar uit dat de Olympische Spelen gaan beginnen. En snel daarna is onze eerste wedstrijd op 25 juli." De Nederlandse ploeg verblijft volgende week eerst een aantal dagen in het Japanse Chiba, voordat ze vertrekken naar het olympisch dorp.

"Het is een speelster naar wie ik opkeek toen ik klein was. Toen dacht ik: jeetje, die is echt heel goed"

Onlangs keerde de Alkmaarse Nycke Groot terug in Oranje. Van Wetering is daar heel blij mee. "Ik vind dat heel gaaf", vertelt ze. "Ik had nog nooit met haar gespeeld of getraind. Het is alleen maar mooi om het haar samen te spelen. Het is een speelster naar wie ik opkeek toen ik klein was. Toen dacht ik: jeetje, die is echt heel goed."

Dromen van goud

De Nederlandse ploeg is een van de kanshebbers in Tokio, maar de top in het handbal zit erg dicht bij elkaar. Wester: "Het is super lastig om te voorspellen hoe ver we gaan komen in het toernooi. Als je ons vraagt wat we dromen, dan is dat maar één ding: de Olympische Spelen winnen. We weten heel goed wat er nodig is om een medaille te winnen, maar we willen natuurlijk sowieso de poule doorkomen."

Er zijn twee poules van zes teams, waarvan de beste vier per poule doorgaan naar de kwartfinales. Op 25 juli is thuisland Japan de eerste tegenstander van Nederland. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro.