Handbalster Nycke Groot weer beschikbaar voor Oranje

Handbalster Nycke Groot is weer beschikbaar voor de selectie van het Nederlandse team. De Alkmaarse beeïndigde in 2018 haar interlandloopbaan, maar komt nu dus terug op dat besluit.

De Noord-Hollandse staat nu op de longlist voor de Olympische Spelen. "Ik heb er

over nagedacht en met vrienden en familie over gesproken. Mijn vriend zei: krijg je spijt van dingen die je niet doet of van dingen die je wel doet? En toen dacht ik; je hebt gelijk. Ik wil het doen. Het voelt goed”, laat Groot weten.

Groot speelde tot nu toe 141 interlands. In clubverband speelt ze voor het Deense Odense. Na de zomer stopt ze definitief met handbal. “Ik weet dat dit sowieso het laatste is. Het zou heel mooi zijn om nog een Olympische Spelen mee te maken. Voor iedere sporter is

dat iets heel speciaals", aldus Groot