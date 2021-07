Bijna 140.000 euro extra aan donaties voor stichting om zaak-Tanja Groen op te lossen

Na een oproep gisteravond in het televisieprogramma RTL Boulevard, dat volledig in het teken stond van de dinsdag neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries, is bijna 140.000 euro aan extra donaties binnengekomen bij stichting De Gouden Tip. Deze stichting heeft als doel om de vermissingszaak van Tanja Groen na 28 jaar op te lossen.

Tot begin deze week liepen de donaties niet zo hard meer. Ook de oproep die via sociale media werd gedeeld om niet alleen medeleven met de neergeschoten De Vries te tonen, maar ook te doneren aan de door hem opgerichte stichting De Gouden Tip, kende nog weinig gehoor. Hij hoopte met het geld een doorbraak te forceren in de zaak-Tanja Groen.

Gisteren was op één dag 10.000 euro binnengekomen, zo vertelde advocaat Lex de Jager eerder, die maandag nog met De Vries in Schagen was vanwege de inzamelingsactie. Dat bedrag was al wel meer dan wat er de dagen ervoor in dezelfde periode was gedoneerd. "Maar het is niet de wonderbaarlijke verhoging die je misschien zou verwachten", zei hij ook.

Geadviseerd

Na de aflevering van het televisieprogramma RTL Boulevard van gisteravond is deze wonderbaarlijke verhoging er wél gekomen. Er werd met klem geadviseerd om geld te doneren, als mensen De Vries en zijn naasten wilden steunen. Daar werd door velen gehoor aan gegeven. Inmiddels staat de teller op 382.000 euro, bijna 140.000 euro meer dan gisteren.

Lex de Jager is verheugd. "Tanja Groen staat bovenaan Peters lijst om maar zo te zeggen. Dat heeft bij hem prioriteit nummer één, zegt zijn zoon Royce ook. Dit is natuurlijk een heel nare aanleiding, maar als het op deze manier tot een heel klein deel ten goede wordt aangewend, is dat iets om relatief blij van te worden. Je zoekt toch naar wegen om hier je betrokkenheid te tonen en wat is een mooier doel dan de ouders van Tanja Groen rust te geven."