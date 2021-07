Gesteggel over locatie kermis Wervershoof: Dorpsstraat of toch Westrand

De locatie voor de kermis in Wervershoof houdt de gemoederen flink bezig. Normaal gesproken is de kermis in de Dorpsstraat, maar is dit jaar weer vanwege corona door de gemeente verplaatst naar Sportpark De Westrand. Na de tegenstanders hebben nu ook de voorstanders van de alternatieve locatie zich via een ingezonden brief naar de gemeente uitgesproken.

Vorige week dienden de partijen D66, CDA Medemblik en PW2010 een motie in om scenario’s voor beide locaties uit te werken en de definitieve beslissing pas begin augustus te maken. De coronabesmettingen dalen, de vaccinatiegraad stijgt en waarschijnlijk zal de anderhalvemetermaatregel in augustus worden afgeschaft, stelden zij. Sindsdien lopen de besmettingscijfers overigens weer op.

Brief van de voorstanders

Maar nu hebben ook de voorstanders van de tijdelijke nieuwe locatie van zich laten horen. Zij hebben een brief geschreven aan het college en de gemeenteraad dat zij ‘de gezondheid van de bevolking toch belangrijker vinden’ en zij ‘ook tijdens de kermisdagen met een gerust hart naar de supermarkt willen kunnen zonder daar geconfronteerd te worden met misschien wel gevaccineerde, maar toch besmette kermisgangers.’

Volgens de schrijvers van de brief vinden de tegenstanders van de kermis op De Westrand de veiligheid allemaal maar flauwekul en hebben ze een belang: dat de kermis maar gewoon doorgaat. Zij eindigen met: 'Kermis is trouwens allang niet meer het enige en uitsluitende vertier na een jaar lang hard werken. Zo urgent en uniek is het nu ook weer niet'.

Poll

Wie de schrijvers van deze brief precies zijn, is niet bekend. Opvallend is wel dat op de Facebookpagina van kermis Wervershoof op 21 juni een poll is gemaakt, waarin mensen hun mening kwijt kunnen over de gewenste locatie. Daarin stemden 1.287 personen voor de Dorpsstraat en slechts 18 personen voor De Westrand.

De motie zal tijdens de aankomende raadsvergadering van 8 juli behandeld worden. Wat het effect van de brief nog zal zijn, is niet bekend. Volgens de website van de gemeente zal de brief in de gemeenteraad van 9 september voorbij komen. En dat is pas na de kermis die van 14 tot en met 17 augustus wordt gehouden.