Politiek in de bres om kermis Wervershoof op Dorpsstraat te laten plaatsvinden

Eerder riep Yannick Nijsingh (D66) de burgemeester en wethouders ook al op om nogmaals te kijken naar de mogelijkheid om de kermisattracties op de Dorpsstraat te plaatsen. Of in ieder geval de optie om de Dorpsstraat af te sluiten te onderzoeken, 'zodat cafés weer als vanouds kunnen draaien'. Daarop liet het college weten de optie overwogen te hebben, maar door de huidige coronasituatie en de benodigde voorbereidingstijd van de kermis toch voor De Westrand gekozen te hebben.

