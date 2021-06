Kermis Wervershoof wordt dit jaar opnieuw bij sportpark De Westrand gehouden

De kermis van Wervershoof wordt ook dit jaar definitief bij sportpark De Westrand gehouden. Dat meldt de gemeente in een antwoord op raadsvragen van D66 Medemblik. Zij vroegen zich vorige week af of de kermis niet zoals gewoonlijk op de Dorpsstraat gehouden kan worden. De gemeente Medemblik geeft echter aan dat door de anderhalve meter afstand, die gehouden moet worden, het niet mogelijk is om de kermis in augustus terug naar het dorp te verplaatsen.

De gemeente Medemblik liet twee weken terug aan NH Nieuws weten, dat de kermis net als afgelopen jaar gehouden gaat worden bij sportpark De Westrand. Naar aanleiding van deze informatie vroeg Yannick Nijsingh van D66 Medemblik zich af of de gemeente überhaupt nagedacht heeft over de mogelijkheid om de kermis in augustus weer aan de Dorpsstraat te houden.

In een antwoord op de vier vragen die Nijsingh stuurde aan de raad, laat de gemeente weten dat er met de keuze voor sportpark De Westrand gezorgd wordt voor een veilige en controleerbare kermis.

"Op dit moment is de anderhalvemetermaatschappij nog steeds een feit", aldus de gemeente. "Het is onduidelijk wanneer deze maatregel wordt opgeheven. Daarbij is er een lange voorbereidingstijd om een evenement of kermis te organiseren. Dat vergt veel inspanning van onze partners."

In gesprek met horeca

De gemeente Medemblik heeft wel nagedacht om de kermis dit jaar als vanouds op de Dorpsstraat plaats te laten vinden, maar heeft door deze argumenten besloten om het dit jaar opnieuw bij sportpark de Westrand te organiseren. "Gezien de overwegingen, zoals eerder genoemd, is die optie niet aan de orde", luidt het antwoord op de vraag van Nijsingh.

In de beantwoording op de raadvragen van Nijsingh over de horeca aan de Dorpsstraat geeft portefeuillehouder en burgemeester Frank Streng aan, dat het overleg met de horeca is gestart. Er wordt onderzocht of het nodig is om delen van de Dorpsstraat of de gehele weg af te sluiten als de horeca activiteiten gepland heeft.