Dorpsstraat of Westrand? Laatste woord over kermis Wervershoof nog niet gezegd

"Is er overwogen om de kermis 'gewoon' in het centrum te doen?" Dat vraagt Yannick Nijsingh (D66 Medemblik) zich af over de kermis in Wervershoof. Hij legt de burgemeester en wethouders verschillende vragen voor over de locatie van de kermis. Vorige week liet de gemeente aan NH Nieuws weten dat de kermis - net als vorig jaar - aan de rand van het dorp opgebouwd wordt.

NH Nieuws

Nijsingh (D66) roept de burgemeester en wethouders op om nogmaals te kijken naar de mogelijkheid om de kermisattracties op de Dorpsstraat te plaatsen. Of in ieder geval de optie om de Dorpsstraat af te sluiten te onderzoeken, 'zodat cafés weer als vanouds kunnen draaien'. "Wij merken dat dit vragen zijn die in het dorp spelen: waarom kan het niet in het centrum?", aldus Yannick Nijsingh. Hij zegt allereerst vooral nieuwsgierig te zijn met welke redenen het college dit jaar weer kiest voor het parkeerterrein van sportpark De Westrand. "Wij zien het nu nog niet zo zitten, maar misschien heeft het college wel heel goede argumentatie. Daar zijn we echt benieuwd naar." Aan de rand van het dorp De gemeente Medemblik bevestigde vorige week aan NH Nieuws dat de kermis in Wervershoof dit jaar nog niet terugkeert naar de Dorpsstraat. De Medemblikker kermis komt ook nog niet terug op de Nieuwstraat, maar is weer bij de Vooroever. "De verschillende alternatieve locaties van de kermissen vorig jaar zijn door de bezoekers goed ontvangen", liet woordvoerder Elma Greven vorige week weten. Kermisexploitant Edwin Vader is mede-organisator van de dorpskermis in Wervershoof. Hij vertelt dat de exploitanten de vergunning moeten indienen voor een specifieke locatie. Zij kozen voor zekerheid. Met andere woorden: sportpark De Westrand. "We willen één ding: heel graag draaien. Dat willen we het liefst op de beste locaties. Als daar twijfel is en op andere locaties honderd procent een go, dan kiezen we nu daarvoor."

We kunnen weer 'te kermis', lees hier meer: West-Friesland Goede hoop op versoepelingen: 'vanaf 1 juli weer attracties op de kermis'

Kermisexploitanten worstelen met de gezondheidsregels. Ondanks de versoepelingen, blijft de anderhalvemeterregel, en daar zijn de organisatoren zoals Edwin Vader verantwoordelijk voor. Vader laat weten dat hij de optie Dorpsstraat graag openhoudt, maar dat vooralsnog De Westrand vaststaat. "Onze voorkeur gaat natuurlijk echt wel uit naar het centrum. Ik denk van bijna iedereen", zegt hij. "We zitten met het feit dat een vergunning dan moeilijker afgegeven wordt. Maar de versoepelingen gaan zo vreselijk snel, dat het mogelijk is dat er nog iets verandert." De gemeente Medemblik laat weten dat de raadvragen van D66 in behandeling zijn. Aan NH Nieuws kunnen ze voor die tijd nog geen informatie geven op vragen over de kermislocatie. De burgemeester en wethouders hebben twee weken de tijd om de vier vragen van D66 te beantwoorden.